حركة حماس تؤبن القائد الكبير المربي والطبيب حسين عاشور

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوب غزة حفل تأبين للقائد الكبير المربي والطبيب حسين عاشور الذي رحل الخميس الماضي بعد معاناة مع المرض.

وشارك في حفل التأبين الذي أقيم في حي الزيتون قيادات كبيرة في حركة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام وحشود من المواطنين.

وفي كلمة له أكد القيادي في حركة حماس وعضو الهيئة الإدارية جنوب غزة د. محمود خاص أن القائد الراحل كان له بصمات واضحة في عملية البناء والتأسيس لحركة حماس وأنه أفنى حياته في ميادين الجهاد والدعوة كافة وأنه تنقل في عمله التنظيمي والوطني والخدمي في ميادين عدة وترك أثرا إيجابيا في كل المحطات التي حل فيها

وتحدث د. خاص عن مناقب القائد الراحل حسين عاشور, ومن أهمها العمل الخيري والإغاثي للمحتاجين وعمله في قطاع الصحة وتدرجه إلى مناصب مهمة ودوره في بناء هذا الجسم المهم في العمل الحكومي.

وفي كلمة العائلة أكد د. سعد عاشور, أن الدكتور حسين كانت له مبادرات مهمة في المجتمع من أهمها جهده في العمل الخيري والمجتمعي وتزويج الشباب وبناء الأسرى المسلمة.

وأضاف أن القائد الراحل تمكن من المزج بين العمل الحكومي والتنظيمي والمجتمعي وأنه كان شديد الحرص على تأدية هذه الأمانة والمسؤولية.

وكان الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس وصف خلال مراسم تشييع د. حسين عاشور بالقائد المجاهد والمضحي الذي أفنى حياته مجاهدا صلبا وأنه بنى جيلا كاملا مصقلا بالتربية الحسنة وحب الدعوة والجهاد.

فيما نعى د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القائد عاشور, وتحدث عن شجاعته وصدقه في تأدية الأمانة التي أوكلت إليه.

أما د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة فقال في كلمته التأبينية أن جيلا كاملا نشأ على يد هذا الرجل المفكر والطبيب البارع وأنه كان يعد نفسه أخا وليس مديراً أو حاكماً لزملائه في مجمع الشفاء.