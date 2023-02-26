أبرزها منع المقاومة.. مخرجات قمة العقبة الأمنية

كشفت مصادر صحفية، النقاب عن أبرز النتائج التي توصل لها المؤتمرون في قمة العقبة الأمنية، التي ضمت وفدا أمنيا من السلطة وبمشاركة إسرائيلية وأمريكية ومصرية وأردنية.

وجاء في بيان ختامي للقمة، أن المؤتمرين اتفقوا على سلسلة نقاطـ، وهي: خفض التصعيد ومنع ما أسموه مزيد من العنف "المقاومة"، وتأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأكدت القمة على أن تلتزم السلطة و(إسرائيل) على وقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

وذكرت المصادر أن على (إسرائيل) وقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر فقط، وتوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وتلقى قمة العقبة رفضا فلسطينيا وفصائليا واسعا، في وقت يصفها الفلسطينيون بـ "قمة العار".

وتهدف القمة لتحجيم المقاومة المتنامية في الضفة، حيث جاءت عملية حوارة ظهر اليوم الأحد كرد طبيعي على رفض القمة.