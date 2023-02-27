قيادات في النقب تعلن مجموعة من الفعاليات رفضًا لعمليات الهدم

أعلنت قيادات في النقب مساء أمس الأحد الإضراب العام بتاريخ 9/3/2023 احتجاجًا على تفاقم عمليّات الهدم في قرى النقب.

وجاء ذلك عقب جلسة خاصّة واستثنائيّة للتباحث في الأحداث الأخيرة في بلدات النقب، والتصاعد في عمليّات الهدم، التي كان آخرها هدم 7 منازل لعائلة الغول.

وقالت القيادات التي شاركت بالاجتماع في بيان أصدرته: "أجمع الحاضرون على أنّ هذه الخطوات مدروسة من الحكومة وأذرعها، ولا شكّ أن تصعيدات أشدّ وأخطر ستتبعها، وذلك بهدف تمرير سياسة الائتلاف الحكومي في الاستحواذ والسيطرة على أراضي عرب النقب، من خلال تضييق الخناق عليهم وإجبارهم على هجر أراضيهم".

وأردف البيان، "في ظلّ ذلك، بحث الحضور الخطوات العمليّة الّتي يجب أن تطبّق على أرض الواقع من أجل التصدّي لهذه الممارسات وهذه الهجمة الشّرسة على أهالي النقب ومقدّراته، واتّفق بالإجماع على تنظيم مظاهرة لوائيّة كخطوة أولى، أمام مجمّع الدوائر الحكوميّة في بئر السّبع، وذلك يوم الخميس الموافق 09/03/2023، الساعة 10:30، إضافة إلى تخصيص أوّل حصّتين دراسيّتين يوم المظاهرة، في كافّة مدارس قرى النقب، للحديث عن قضيّة هدم البيوت في النقب، وسياسات الحكومة".

وختم البيان بالقول: "سيتبع هذه المظاهرة خطوات أخرى يعلن عنها في حينه، للضغط على الحكومة لوقف هذه الممارسات، مع دراسة الإعلان عن إضراب شامل إذا ما اضطرّ الأمر لذلك".