انهيار 22 مبنى في زلزال ملاطية وإصابة 20 شخصًا

محدث|| انهيار 22 مبنى في زلزال ملاطية وإصابة 20 شخصا،، قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن زلزال جديدًا اليوم الاثنين بلغت شدته ٥.٧ درجة ضرب مدينة ملاطية جنوبي تركيا على مقياس ريختر هزجنوب تركيا اليوم الاثنين.

وأضاف المركز -المتخصص في رصد الزلازل- أن الزلزال الجديد وقع على عمق 10 كيلومترات، على إثر ذلك انهار 22 مبنى في زلزال ملاطية وإصابة 20 شخصا ولا خسائر في الأرواح

وبدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن هذا الزلزال بلغت شدته 5.7 درجات، ضرب مدينة ملاطية جنوبي تركيا

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من الإعلان عن زلزال آخر بقوة 5.4 درجات ضرب عدة ولايات في تركيا.

وكانت آفاد أكدت الجمعة وقوع هزتين بقوة 4.7 درجات بولايتي سيواس وملاطية. وأضافت أنه بينما تستمر عملية رفع الأنقاض من الولايات المتضررة من الزلزال، فإنه تم إجلاء أكثر من نصف مليون مواطن من المناطق المنكوبة إلى مناطق أكثر أمناً.

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انجاز الحكومة

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة التركي مراد كوروم إن حكومته أنجزت قرابة 80 إلى 90% من جهود معاينة الأضرار الناتجة عن الزلزال. وأكد أن 90% من المباني بالمناطق المنكوبة إما انهارت أو تعرضت لضرر كبير.

وتأتي هذه الهزات الجديدة في وقت أُعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألفا.

وقالت آفاد -في وقت متأخر من مساء الجمعة- إن تركيا سجلت 44 ألفاً و218 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 5 آلاف و900.

كما أعلن عن تسجيل أكثر من 9 آلاف و136 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأما في سوريا، فتواصل فرق الدفاع المدني بعدد من البلدات غرب إدلب رفع الأنقاض والكتل الخرسانية المتصدعة من الأبنية التي تضررت جراء الزلزال الذي تعرضت له المنطقة في السادس من الشهر الجاري.

وقالت وحدة تنسيق الدعم في مناطق المعارضة السورية إن 137 بلدة ومدينة شمال غرب البلاد تضررت نتیجة الزلزال، وإن مئات الآلاف من السكان سيبقون فترة طویلة دون مأوى.

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