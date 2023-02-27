بريطانيا تدين عنف المستوطنين في حوارة وتدعو إلى تقديمهم للعدالة

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عنف المستوطنين في بلدة حوارة، الليلة الماضية، الذي أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة المئات، وتدمير عشرات المنازل وإحراقها.

وقالت القنصلية البريطانية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على (فيسبوك): "مشاهد مروعة لعنف المستوطنين في حوارة والقرى المجاورة أمس، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين وإحراق عشرات المنازل والشركات والمركبات، يجب تقديم المستوطنين المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة".

وأدانت قتل الشاب سامح أقطش (37 عامًا) خلال الهجمات التي نفذها المستوطنون، وقالت: "كان سامح عامل إغاثة فلسطيني خاطر بحياته لإنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا، نحث (إسرائيل) على محاسبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة".

وكان السفير البريطاني لدى (إسرائيل) نيل ويغان، وصف في تغريدة له على (تويتر)، اليوم الاثنين، مشاهد اعتداء المستوطنين على أهالي بلدة حوارة وحرق المنازل والمركبات بـ"المروعة"، حيث قال: إن "إسرائيل بحاجة إلى التعامل مع عنف المستوطنين، هذه أنباء مروعة، وأنا أدين مثل هذا العنف الذي يفاقم الوضع في الضفة".