الاحتلال يصدر حكماً بالسجن على القيادي حسن يوسف

أصدرت محكمة عوفر (الإسرائيلية)، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن على القيادي في (حماس) الأسير حسن يوسف (65 عاماً) من رام الله.

وقال أويس يوسف، نجل الأسير حسن، إن محكمة (عوفر) أصدرت حكماً على والده بالسجن عشرين شهراً مع وقف التنفيذ، وبذلك يكون تاريخ الإفراج عنه في شهر يوليو/تموز القادم 2023.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

وأمضى القيادي حسن يوسف أكثر من 22 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري، وهو أحد مبعدي (مرج الزهور).

ويعاني الأسير يوسف من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.