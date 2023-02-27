أبناء البلد للرسالة: مشاركة السلطة بالعقبة تعني انخراطها في سفك الدم الفلسطيني

أكدّ قدري أبو واصل عضو لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، أن مشاركة السلطة في قمة العقبة، تعني انخراطًا مباشرا في سفك الدم الفلسطيني.

وتساءل أبو واصل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "هل وصل الأمر لدى أجهزة السلطة أن تستمر في سفك الدم الفلسطيني عبر التعاون الأمني المباشر مع الاحتلال؟"

وجدد استنكاره لموقف للسلطة الفلسطينية في كقمة كهذه مع الجانب الإسرائيلي و الأمريكي بعد مجزرة نابلس، متابعا: " منا لا يذكر أنه قبل مجزرة نابلس كانت هناك تفاهمات واضحة إسرائيلية مع السلطة".

وأكدّ أن الشعب الفلسطيني اليوم موجود في معركة تحدي على وجوده في كل فلسطين و من ضمنها فلسطين التاريخية، مكملا: "التهديدات التي يوجهها لشعبنا في النقب و الداخل لا تختلف كثيراً عن ما يحدث في الضفة".