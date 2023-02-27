زراعة ألف شجرة في قطر بأسماء مدن وقرى فلسطينية مختلفة

احتفل (بيت الخبرة)، الذي يمثل الجالية الفلسطينية في قطر، بيوم البيئة القطري بزراعة ألف شجرة حملت أسماء مدن وقرى فلسطينية مختلفة.

وشارك أكثر من 150 شخصا من المجتمع الفلسطيني في قطر بغرس أشجار محلية في إحدى المحميات المحلية، بدعم من مبادرة علي الحنزاب للتشجير ومكافحة التصحر.

وجاءت هذه الفعاليات ضمن الاحتفالات يوم البيئة القطري الذي حمل هذا العام عنوان (أرضنا إرثنا)، ويهدف إلى إعادة تأكيد التزام قطر بالحفاظ على البيئة.

وحضر آباء وأطفال من مختلف الأعمار فعالية زراعة الأشجار على مساحة نصف كيلومتر مربع تقريبًا.

وقال رئيس بيت الخبرة أنس الحاج في تصريح صحفي، إن مثل هذه الجهود والإنجازات تؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به المجتمع الفلسطيني في قطر.