الاحتلال يقرر تعزيز القوات العسكرية بكتيبة رابعة في الضفة

قرر جيش الاحتلال تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية بكتيبة رابعة، ابتداءً من مساء اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش، فقد تقرر تعزيز القوات في منطقة الضفة الغربية بكتيبة رابعة إضافية".

وتتكون الكتيبة العسكرية من 4-6 سرايا، وعدد عناصرها 300- 1000 جندي، يقودها عادة ضابط برتبة عقيد أو مقدم.

ومساء أمس الأحد، وفي أعقاب هجوم المستوطنين العنيف في بلدة حوارة جنوب نابلس، قرر جيش الاحتلال زيادة حواجز التفتيش حول المدينة، وتعزيز نشر القوات في الضفة الغربية والمستوطنات والطرق والمفترقات.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة القوات العسكرية على طول الطرق، وتعزيز الحماية عند المستوطنات والتقاطعات والحواجز ومحيطها.

وبحسب ما آلت إليه الأحداث الأخيرة، فقد توقع وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، أن تكون الأيام المقبلة صعبة ومعقدة، وقد تشهد تصعيداً في الضفة الغربية والقدس، وحتى على جبهة قطاع غزة.

واستشهد سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وأُصيب أكثر من 390 شخصا في هجوم واسع نفذه مئات المستوطنين على بلدة حوارة وبلدات أخرى جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الأحد، بحماية جيش الاحتلال.

وهاجم مئات المستوطنين بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس مساءً، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.