الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في جنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اعتداءات جديدة للمستوطنين في محافظة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم المحرران يوسف قيس عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر، إلى جانب اعتقال الشاب أحمد وليد بدارنة، وذلك بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وبالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون عدداً من الشباب في محافظة جنين قرب طوباس، بحماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأطلق المستوطنون النار صوب عدد من الشبان، وهم هاني إسماعيل دواهدة، ومحمد أبو ركبة، ومحمد جلامنة، وهاني السعدي أثناء تواجدهم في نزهة في خربة يرزا قرب طوباس.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الشاب هاني دواهدة قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً على حاجز عسكري، في المنطقة الواقعة بين مدينة بيت ساحور وقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأوقف جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري مركبة قرب جسر بيت ساحور، واعتقلت سائقها واستولت على المركبة دون التمكن من معرفة هوية المعتقل.

وفي أريحا، داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، وقامت بتفتيشها وإخضاع ساكنيها للاستجواب.

وأغلقت جرافة عسكرية (إسرائيلية) طريق المرشحات الفرعية بسواتر ترابية، في الوقت الذي تحلق فيه طائرات دون طيار في سماء المخيم.

وأحكمت قوات الاحتلال في وقت سابق الليلة الماضية، إغلاقها لمداخل مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، والتدقيق في مركبات المواطنين، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية أسفرت عن مقتل مستوطن.