بالفيديو.. إليك كواليس مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023

إليك كواليس مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، يتساءل الكثير من الأفراد عن عودة المسلسل السوري باب الحارة ضمن المارثون الرمضاني 2023.

ونشرت وسائل إعلامية كواليس وتفاصيل جديدة حول شخصيات مسلسل باب الحارة 13 الذي سيعرض في شهر رمضان 2023.

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مسلسل باب الحارة 13

وأتضح من الكواليس أن الجزء 13 من مسلسل باب الحارة الذي سيعرض في شهر رمضان القادم، يصل إلى مرحلة خروج وإزاحة الاحتلال الفرنسي من سوريا.

وعن مصير بعض الممثلين على رأسهم نزار أبو حجر صاحب الدور الكوميدي الشهير "أبو غالب"، سوف يشهد عودة محبوب الجماهير الفنان نزار أبو حجر "أبو غالب".

فيما كشف المنتج أن ذلك جاء بناء على الطلب الكبير من قبل الجمهور أثناء تواصله معهم؛ كي يعرف منهم أفضل النجوم.

🎬 أبو غالب يعود إلى باب الحارة.. وهدى شعراوي عروس للمرة الثانية والمزيد من كواليس مسلسل باب الحارة 13 🎬 أبو غالب يعود إلى باب الحارة.. وهدى شعراوي عروس للمرة الثانية والمزيد من كواليس مسلسل باب الحارة 13 “حصرياً “ في هذا التقرير… https://etbilarabi.com/node/33802 Posted by ‎ET بالعربي‎ on Thursday, January 19, 2023

وكانت عودة النجمة السورية رباب كنعان إلى التمثيل مجددا من بوابة مسلسل باب الحارة 2023، وهي التي كانت قد ظهرت آخر مرة في مسلسل جميل وهناء الكوميدي.

ونفى المنتج عودة أبو بدر الذي شكل حالة رائعة في التمثيل مع زوجته القوية فوزية طوال الأجزاء المنصرمة، مرجعا ذلك إلى أنه لم يكن يؤدي دورا رئيسيا في العمل، الأمر الذي رفضه المتابعون.

المسلسل السوري باب الحارة

وعاش متابعو باب الحارة ذكريات جميلة لا سيما الأطفال منهم، إذ كان يحظى في السنوات الأولى لعرضه بنسب مشاهدة هي الأعلى في التاريخ، لكن قناة إم بي سي توقفت عن الحصول على حقوقه، وبات يبث مؤخرا على يوتيوب وفيسبوك.

وعرض مشاهد من المسلسل في الجزء الجديد، إذ يبدو أن الفنانة أم زكي الداية سوف تواصل عملها المعتاد في الماضي، إلى جانب زواجها مرة أخرى عقب طلاقها في الثاني عشر، وسط حديثها عن تفاصيل شخصيتها المكررة المحبوبة.

وتتضمن كواليس مسلسل باب الحارة 2023، ظهور وجوه جديدة يرى الكاتب أنها ستساهم في امتاع المتابعين في شهر رمضان، في حين لم يجر الحديث مطلقا عن القنوات الناقلة لهذا العمل الفني السوري.

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