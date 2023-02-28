هيئة دعم الداخل: شراسة قوانين الاحتلال العنصرية لن تكسر إرادة شعبنا

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، إن تظاهرة سخنين الحاشدة بدعوة من لجنة المتابعة العربية العليا وبمشاركة كل مكوناتها وتحت راية العلم الفلسطيني فقط أثبتت فشل سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) والتمييز العنصري.



وحيّت الهيئة الوطنية، الثلاثاء، الفعاليات والتظاهرات الشعبية التي تقوم بها جماهير الداخل المحتل.

وأضافت الهيئة " تظاهرة اليوم الحاشدة في سخنين أثبتت أن القوانين العنصرية بحق حظر رفع العلم الفلسطيني وسلسلة القوانين العنصرية بحق الأسرى ومصادرة الأراضي وإخطارات هدم المنازل ستتحطم على صخرة وحدة وكفاح شعبنا بالداخل.

وأكدت الهيئة على أن شراسة حكومة الاحتلال الفاشية لن تكسر إرادة شعبنا بل ستدفعه للتمسك بحقوقه وبوحدته الكفاحية في مواجهة سياسة الاحتلال.

وثمّنت الهيئة الدور الريادي لجماهير الداخل الذين تلاحموا سوياً في خندق الكفاح استنكارًا لهجوم قطعان المستوطنين في بلدة حوارة وتنديداً بحكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية.

وشارك آلاف الفلسطينيين بالداخل المحتل مساء اليوم، في مظاهرة قطرية نُظّمت في مدينة سخنين، احتجاجاً على عدوان الاحتلال ومستوطنيه المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصّة في منطقة نابلس، وقراها، وعلى رأسها حوّارة.

المصدر: وكالة صفا