إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في البعنة بالداخل المحتل

أصيب شخص بالخمسينات من عمره، بجروح وصفت بالحرجة، جراء تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مبنى المجلس المحلي القديم في بلدة البعنة داخل أراضي الـ48، في جريمة هي الثالثة التي تشهدها البلدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر طبية في البلدة بأن الشخص أصيب بالرصاص في القسم العلوي من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة صعبة جدا.

واعتدت الشرطة (الإسرائيلية) التي وصلت إلى المكان على الشبان الذين تجمعوا للتنديد بالجرائم التي شهدتها البلدة وأودت بحياة 3 أشخاص منذ مطلع الأسبوع الجاري، محملين الشرطة المسؤولية عن تصاعد أحداث العنف والجريمة نظرا لتقاعسها عن القيام بدورها.

وشهدت بلدة البعنة جريمتي قتل يوم أمس الاثنين ومساء أول من أمس الأحد، راح ضحيتهما: الشاب أحمد نوح تيتي (44 عاما)، ومحمد كامل حصارمة، وكميل محمد حصارمة في الخمسينات والستينات من العمر.

وبلغت حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري 21 قتيلا.

المصدر: وكالة صفا