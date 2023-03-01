هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شمالي فلسطين

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي (الإسرائيلي).

وأفاد المعهد الجيولوجي (الإسرائيلي) لرصد الزلازل، بأن الهزة الأرضية التي كانت بقوة 3 درجات واستمرت عدة ثوان، وقعت الساعة السادسة و23 دقيقة صباحا، على بعد 2 كيلو متر شمال غرب طبرية، وشعر بها السكان في البلاد وخاصة في الجليل الأعلى.

وخلال شهر شباط فبراير الماضي، ضربت البلاد عدة هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 3 إلى 4.2 درجات على مقياس ريختر، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وكان بقوة 7.8 درجات وخلف عشرات آلاف القتلى.

وشعر بالهزات الأرضية، العديد من البلدات والمدن في الجليل الأعلى ومنطقة عكا، والناصرة وحيفا، والمثلث، وفي رام الله ونابلس، وطولكرم وجنين والأغوار وأريحا وغيرها.

وهذه الهزة الأرضية الثامنة التي تضرب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.