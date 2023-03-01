وفد الحركة الإسلامية والإغاثة 48 يزور أهالي حوارة وبورين

زار وفد من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وجمعية الإغاثة 48، برئاسة الشيخ صفوت فريج، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية تضامنية وتقديم المساعدات الأولية للأهل في بلدتي حوارة وبورين جنوب نابلس، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها أهالي البلدتين من قبل مئات المستوطنين العنصريين الذين قاموا بحرق عشرات البيوت ومئات السيارات التابعة لأهالي البلدتين.

وأكد رئيس الحركة الإسلامية "الشيخ صفوت فريج" وأعضاء الوفد المرافق على استنكارهم الشديد وإدانتهم للاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها الأهل في حوارة وبورين، وحمّلوا حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات التي نفّذت تحت بصر وحماية قوات الاحتلال.