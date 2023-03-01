حماس: المقاومة ماضية بقوة والاحتلال إلى زوال

قالت حركة "حماس"، إن المقاومة الفلسطينية ماضية بقوة في شق طريقها نحو التحرير، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.

وأشاد "حماس" عبر بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، بمدينة أريحا ومقاوميها الذين تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال على المدينة ومخيم "عقبة جبر" ظهر اليوم.

وأكدت أن المقاومين خاضوا اشتباكاتٍ ضارية، وأثبتوا للعدو مجددًا أن لا مكان له في أرضنا، مشددة أنّ القوّة لا تواجه إلا بالقوّة.

وأشارت "حماس" إلى أن قوات الاحتلال لن تستطيع أن تخمد نار المقاومة المتوقّدة في كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة أن المقاومة في القدس والضفة ستتصاعد ولن تعود إلى الوراء.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير لمساندة المقاومة وصد عدوان المستوطنين وجنود الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية والقدس.

وشددت "حماس"، أنّ أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم، وستخوض معاركها مرارًا مع العدو جنبًا إلى جنب مع كل المدن الفلسطينية.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلًا في المخيم؛ قبل أن تعتقل 7 فلسطينيين وتُصيب آخرين عقب مواجهات واشتباكات مسلحة في المكان.