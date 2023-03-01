(العمل الحكومي بغزة): إدراج (21) خدمة حكومية جديدة إلكترونيًا

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة جريمة الاحتلال وقطعان المستوطنين المرتكبة في حوارة ضد أبناء شعبنا العزل، منددة بتواصل العدوان واقتحام مدينة أريحا ومحاصرتها صباح اليوم، ما أدى لارتقاء شهيد واعتقال عدد من المواطنين.

وجدّدت اللجنة رفضها لكل الإجراءات التي أعلنت عنها مصلحة سجون الاحتلال ضد أسرانا، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وضرورة إلزام الاحتلال باحترام حقوق الأسرى.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، والسياسات والتخطيط، فيما أحالت عددًا من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مكافآت العاملين في لجان امتحانات مزاولة المهن الصحية بوزارة الصحة.

كما قررت إدراج (21) خدمة حكومية جديدة، ضمن الخدمات الحكومية المنفذة إلكترونيًا عبر النوافذ الحكومية الموحدة.

كما خصّصت مبلغًا ماليًا لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغرض إنشاء مبنى إداري للعمل في معبر رفح.