قطر تعلن استعدادها لنقل أحد ملاعب المونديال إلى هذه الدولة العربية

أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، خلال زيارة عمل إلى تونس عن استعداد بلاده لنقل أحد ملاعب كأس العالم 2022 إلى دولة تونس.

ووصل ابن خليفة إلى تونس، في زيارة هي الأولى لمسؤول قطري كبير إلى تونس منذ فترة، مع وفد رفيع ضم وزير العمل ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث من المقرر توقيع اتفاقات اقتصادية بين البلدين.

وقال إن قطر مستعدة للتعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم الأخيرة إلى تونس، وذلك وفقا ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن طلب تقدمت به السلطات التونسية لنقل "ملعب 974" المكون في أغلبه من حاويات شحن والقابل للتفكيك، إلى تونس.

وكانت السلطات القطرية قد أعلنت في وقت سابق، أن "ملعب 974"، الذي يشير اسمه إلى عدد الحاويات المستخدمة في تشييده ولرمز الاتصال الدولي لدولة قطر، "من المقرر الاستفادة منه في أغراض أخرى بعد إسدال الستار على منافسات البطولة".

ويتسع ملعب "974" لأكثر من 44 ألف متفرج، ودخل التاريخ حتى قبل احتضانه مباريات مونديال 2022، لتشييده بالكامل من حاويات الشحن البحري ولإمكانية إعادة تفكيكه واستخدام مختلف أجزائه في تشييد منشآت رياضية أخرى، وفقا لموقع "قطر 2022".