"كتيبة طولكرم" تطالب الأجهزة الأمنية بوقف ملاحقة عناصرها

طالبت كتيبة طولكرم، عناصر أجهزة أمن السلطة بوقف ملاحقتهم، معربين عن عدم ثقتهم بقيادة تلك الأجهزة.

وقالت مجموعة "الرد السريع"-كتيبة طولكرم، في بيان لها الليلة، "كفوا عن ملاحقتنا ومتابعتنا نحن لا نشكك في وطنيتكم ولكن قيادتكم لا ثقة لنا بها وعلى الله فليتوكل المتوكلون نحن لا نريد ولا نرغب بمواجهتكم فدماؤكم ودماؤنا واحده كونوا لنا درعاً نكن لكم سيفاً مسلولا بوجه الغاصب".

وأضافت "حتى وإن رفعتم سلاحكم علينا وقتلتمونا فلتقطع أيادينا إن رددنا بالمثل فنكون كمن قتل نفسه مرتين ولن تقسى قلوبنا عليكم ولن نحتسبها عند الله حتى لا ينتقم منكم فتذرف دموعنا عليكم ونصبح خُصماء عند لقاء الرحمن فنحن أبناء مدينتكم".

وكانت مصادر صحفية أفادت مساء الأربعاء، بأن عشرات الشبان تظاهروا وأشعلوا الإطارات المطاطية بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم، احتجاجاً على ملاحقة الأجهزة الأمنية لأحد مطاردي كتيبة طولكرم.

وخاطبت المجموعة أبناء الأجهزة الأمنية بالقول:" إخوتنا يا أبناء الأجهزة الأمنية يا من كان منكم الكرمي والجابر يا أبناء الختيار يا من كنتم دائما درعاً واقياً لشعبكم في انتفاضة الأقصى يا من حاربتم وانتصرتم في بيروت والكرامة لا تكونوا أول من قاتل وأول من خان نحن لا نريد المواجهة معكم فأنتم إخوتنا وأبناء عمومتنا وأخوالنا أنتم سندنا".

وتابعت:" قوات الأمن الوطني أنتم الجيش الفلسطيني كونوا كما يجب أن تكونوا وأنتم يا أبطال الأمن الوقائي يا من سبقتمونا في رسم الطريق وكنتم أول من حمل السلاح ومعظمكم هم من الأسرى المحررين كيف نهون عليكم ونحن إخوتكم الذين نشأنا وكبرنا على قصص بطولاتكم ونحن الامتداد الشرعي لنضالكم".

وأردفت:" نحن نعلم أن الكثير منكم من يخاف على عائلاتهم وأنهم يريدون رزقهم وتسديد ديونهم البنكية أو الشخصية لذا تلبون أوامر قادتكم ولكن هل نداء قيادتكم أبقى لكم أم نداء الله هل رزقكم بيد صانعي القرار أم بيد الرازق الجبار، اخوتنا إن من كان معه رب العباد فهل يخشى من العباد فقد وعد الله ووعد الله حق".