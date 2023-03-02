عمّ الإضراب الشامل، الخميس، محافظة أريحا والأغوار، حدادًا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على مخيم عقبة جبر أمس.

وأَغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقُراها ومخيماتها منذ ساعات الصباح، فيما عَطّلت المدارس والمؤسسات العمل.

واستُشهد الشاب محمود حمدان، مساء أمس الأربعاء، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

يذكر أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 67 شهيدًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين.