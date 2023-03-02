كم باقي لشهر رمضان المبارك 2023؟، يتساءل العديد من الأفراد عن موعد شهر رمضان 2023، لكونه أحد الأشهر المقدسة التي يتقرب فيها المسلمين إلى الله.

وتزداد لهفة المسلمين كل عام، لشهر رمضان المبارك فهو حافل بالخيرات والمسرات والرحمات، ويُعتبر أعظم شهور السنة أجرًا وثوابًا.

موعد شهر رمضان 2023

من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان المبارك يوم 23 مارس 2023، ويتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 شعبان 1444 هـ، بحسب دار الإفتاء المصرية.

وتشير الحسابات الفلكية التي أعلنها أن هلال 1444هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ.

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وبالعام الميلادي يكون يوم 21 مارس 2023، وذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية لاستطلاع هلال رمضان المبارك.

وعادًة ما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

وعلى سبيل الشعور المطمئن المُريح:

رمضان على الابوابّ اللهم بلغنا رمضان 💚 #رمضان_2023 pic.twitter.com/tmPI5MvH6P — kadi | الــعـميـد 🇩🇿🍏 (@kadiel3amid) March 2, 2023

شهر رمضان 2023

شهر رمضان يكون في التاسع من السنة القمرية، حيث يأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شوال، فهو أحد أركان الإسلام الخمس.

وصيامه فرض على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ.

أما عن فرائض الصوم، يجب على المسلم أولاً أن يعقد نية الصوم من الليل، لأن الصوم عبادة فلا تصح إلا بنية وهي واجبة في أول الشهر للشهر كله ما لم يفصل بينهما بفطر.

والإمساك عن الطعام والشراب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يجرح صومه بشيء.

وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم".

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