شريقي للرسالة: 13 معتقلًا لدى الاحتلال على خلفية هبّة الكرامة

قال محمد شريقي عضو المجلس البلدي في مدينة اللد المحتلة، إن الاحتلال يواصل اعتقال 13 فلسطينيًا، على خلفية أحداث هبّة الكرامة.

وأوضح شريقي لـ(الرسالة نت)، أن الاحتلال أصدر أحكامًا عاليةً بحق اثنين من المعتقلين من مدينة عكا، بهدف كي وعي الفلسطينيين وزرع الخوف في داخلهم.

وأضاف شريقي: "أصدرت محكمة الاحتلال بحيفا ، اليوم، حكمًا بالسجن على الشابين: فؤاد ماضي 60 شهرًا، وأحمد ماضي 40 شهرًا، من عكا، على خلفية أحداث هبة الكرامة".

وبيّن أن الاحتلال يواصل مساعيه من أجل تهجير الشعب الفلسطيني بالداخل، متابعًا: "هدف الحكومة الاحتلالية يكمن في إنهاء وجودنا كفلسطينيين بالداخل".

وأوضح شريقي أن "أهالي اللد دافعوا عن أنفسهم، ما أدّى لاستشهاد مواطن فلسطيني ‏وهو الشهيد موسى حسونة، واعتقال قرابة 70 شابًا، ولا يزال هناك 13 معتقلًا من شباب ‏اللد منذ العام 2021".

وذكر أن التحريض (الإسرائيلي) على الفلسطينيين باللد وبقية المدن الساحلية لم يتوقف. ‏

وقال شريقي: "تهديدات بن غفير لا تخيف شعبنا، وثابتون على أرضنا مهما كان الثمن"، ‏مضيفا: "الحكومة المتطرفة لا تخيف أي طفل في الداخل الفلسطيني، وهناك تزايد بعدد سكان اللد ‏بقرابة 33 ألف مواطن من أصل 90 ألفا، وهذا يقلق المستوطنين والاحتلال". ‏

وأشار إلى إجراءات (إسرائيلية) لهدم منازل السكان باللد، قائلا: "لا يريدون لأي فلسطيني أن يوفر ‏مسكنا أو يحصل على تعليم وصحة في الداخل". ‏