120 إخطارًا إسرائيليًّا لهدم منازل بالضفة منذ مطلع العام 2023

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، 120 منزلًا فلسطينيًّا في مناطق مختلفة بالضفةِ الغربية ومدينة القدس، آخرها 14 إخطار في بلدة فقوعة قضاء جنين.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في نابلس ساهر صرصور، إن إخطارات الاحتلال جاءت ضمن سياسة الأبرتهايد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتجلى في التمعن بقتل وحرق وتهجير الشعب الفلسطيني بكافة الأساليب والطرق.

وقال "صرصور" إن مركزه تبنى أكثر من 120 إخطار لهدم منشآت زراعية وبيوت سكنية خلال هذا العام، موضحًا أن ذلك يُشكل إضعاف الإخطارات بنفس الفترة من السنوات السابقة.

وتحظر إسرائيل في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.