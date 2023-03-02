الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

120 إخطارًا إسرائيليًّا لهدم منازل بالضفة منذ مطلع العام 2023

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري، 120 منزلًا فلسطينيًّا في مناطق مختلفة بالضفةِ الغربية ومدينة القدس، آخرها 14 إخطار في بلدة فقوعة قضاء جنين.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في نابلس ساهر صرصور، إن إخطارات الاحتلال جاءت ضمن سياسة الأبرتهايد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتجلى في التمعن بقتل وحرق وتهجير الشعب الفلسطيني بكافة الأساليب والطرق.

وقال "صرصور" إن مركزه تبنى أكثر من 120 إخطار لهدم منشآت زراعية وبيوت سكنية خلال هذا العام، موضحًا أن ذلك يُشكل إضعاف الإخطارات بنفس الفترة من السنوات السابقة.

وتحظر إسرائيل في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278759

كلمات مفتاحية

الضفة اخطارات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.