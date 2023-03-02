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شاهد الآن بث مباشر الكلاسيكو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الفجر مباشر يلا شوت لايف live

شاهد الآن بث مباشر الكلاسيكو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الفجر مباشر يلا شوت لايف live
شاهد الآن بث مباشر الكلاسيكو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الفجر مباشر يلا شوت لايف live

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شاهد الآن بث مباشر الكلاسيكو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الفجر مباشر يلا شوت لايف live، يتساءل الكثير من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر الكلاسيكو.

كأس ملك إسبانيا موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستضيف ملعب” سانتياغو برناب إرمو ” في العاصمة الإسبانية المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذلك في الفترة التي تسبق الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك الإسباني لموسم 2022-23.

 

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مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على موعد مباراة كلاسيكو الأرض بتوقيت البلدان العربية حيث تقام المباراة بتاريخ 2023/3/2 الموافق اليوم الخميس، إليك موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

مصر: العاشرة مساء.

السعودية: 11:00 مساءً.

الإمارات: 12:00 مساءً.

بلاد الشام: 11:00 مساءً.

الجزائر: 9:00 مساءً.

البحرين: 12:00 مساءً.

تونس: التاسعة مساءً.

المغرب: 9:00 مساءً.

السودان: 11:00 مساءً.

اليمن: 12:00 مساءً.

العراق: 12:00 مساءً.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

 

 

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278777

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