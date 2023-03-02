استشهاد فتى وإصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

استشهد الفتي محمد نضال سليم (15 عاما)، مساء الخميس برصاص الاحتلال خلال المواجهات الدائرة في بلدة عزون قضاء مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر طبية، أن هناك إصابة أخرى وصلت المستشفى بحالة خطيرة.

وألقى جنود الاحتلال قنابل الغاز، وأطلقوا الأعيرة النارية باتجاه الشبان بشكل مباشر مما أوقع عددا من الإصابات المختلفة.



وأضاف مراسلنا أن فلسطينيين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما جراحه خطيرة، وجرى نقل ثلاثتهم إلى المستشفى.

وباستشهاد الفتى، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 68 شهيدًا، بينهم أطفال ومسنون، ارتقوا برصاص واعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.