بلدية غزة: نيران كبيرة تشتعل بمكبّ شرق المدينة

أصدرت بلدية غزة، بيانا حولّ حادثة اشتعال النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل لأسباب لم يتم التأكد منها.

وأكدّت البلدية في بيان صدر عنها، أنها تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات حسب الامكانيات المتاحة.

وأعربت عن تخوفها من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب ووقوع كارثة محققة على الصعيد البيئي.

وأوضح البيان أنّ النيران المشتعلة كبيرة وتشير التقديرات إلى أنها قد تستمر لأيام كونها أكبر من طاقة وقدرة البلدية على إطفائها.

وناشدت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة المساهمة والتدخل لإطفاء الحرائق التي اشتعلت حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لرفع الحصار، والمساعدة في ادخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات من تقديم خدماتها وتشغيل مرافقها بالشكل المناسب والتخفيف من حدة الكوارث والأزمات .

وتقدمت البلدية في البيان، باعتذار لمواطنينا الكرام لهذا الحادث الخارج عن إرادتنا، "ونؤكد أننا بشراكتنا معاً نصمد ونعمل على تحقيق التنمية"، تبعا للبيان.