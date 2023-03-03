ماذا لو نفدت بطارية سيارتك؟.. تعرف على شاحن متنقل وسريع ينقذك من الورطة

ماذا لو كنت تمتلك سيارة كهربائية وكنت بحاجة إلى شحن بطاريتها بأسرع وقت ممكن؟ تخيل أن تحصل على شاحن كهربائي ذكي ومتنقل يفي بالغرض. ويمكنك حجزه بشكل مسبق عبر الهاتف ليقوم بشحن بطارية سيارتك.

تكفي نظرة سريعة لأي شارع ليكتشف الشخص أن السيارات الكهربائية أصبحت موجودة بأعداد كبيرة وآخذة في التزايد مع مرور الوقت، وذلك بعد أن أثبتت جدارة عالية وقوة كبيرة سواء من ناحية الشحن أو السرعة أو حتى قوة التحمل، وهذا ما جعل معظم الشركات الكبرى وحتى الناشئة تدخل مجال تصنيع السيارات الكهربائية بعد تزايد الطلب العالمي عليها.

وعلى الرغم من توفر شواحن سريعة لتزويد البطاريات بالطاقة اللازمة، فإن البعض ما زال متخوفا من فكرة نقص الشحن أو انقطاعه فجأة خصوصا عند وجوده بعيدا عن منصات الشحن، لذلك قدمت بعض الشركات حلولا قد تكون عملية لبعض مقتني السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق ووفقا لما عرضه تقرير لبرنامج "حياة ذكية" بتاريخ 2023/3/1 قدمت شركة "إي في سيف تشارغ" (EV save charge) حلا ذكيا قد يكون مناسبًا ومثاليًّا عند الحاجة، وهو عبارة عن أول منصة شحن روبوتية متنقلة للمركبات الكهربائية تخدم جميع أماكن وقوف السيارات.

وللاستفادة منها ما على سائق السيارة إلا تحميل تطبيق "زيغي" (Ziggy) على الهاتف الذكي، ليصبح قادرًا فورًا على حجز منصة الشحن الخاصة به والتي ستكون متوفرة في أماكن مختلفة. وبعد ذلك سيتولى الروبوت عملية حجز موقف للسيارة وينتظر وصول السائق للمكان المحدد.

وفور أن يصل السائق للمكان سيتولى الروبوت عملية شحن السيارة الكهربائية دون أي عناء من سائقها، الذي ما عليه سوى أن ينتظر وصول إشعار له يفيد بانتهاء عملية الشحن.

وتقول الشركة المصنعة إن هذا الشاحن سيوفر الوقت والمال، ولن تكون هناك حاجة لبناء محطة شحن ثابتة بعد اليوم، لأن الروبوت المتلقي سيكون عمليا وأكثر استجابة لملاك السيارات الكهربائية.

المصدر : الجزيرة