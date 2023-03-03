الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء رعيه الأغنام شمال غرب أريحا 

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة ، مواطنا عقب خروجه لرعي أغنامه، في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سليمان عطا سليمان مليحات (42عاما) من سكان عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، عقب خروجه لرعيه أغنامه في منطقة السهل بجوار عرب المليحات.



وقد شهدت منطقة عرب المليحات منذ الأمس حدة في الصدامات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين المواطنين ،حيث شملت ثلاث اعتداءات على المواطنين في المنطقة تخللها إطلاق الرصاص الحي اتجاه الفلسطينيين.