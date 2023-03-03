"المسار الثوري البديل" تطلق موقع إعلامي خاص بمؤتمرها الأول في أمريكا الشماليّة

أعلنَت “حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل” عن إطلاق الموقع الإعلامي الخاص بمؤتمرها الأول في أمريكا الشماليّة الذي يحمل إسم “مؤتمر فلسطين: رؤية للتحرر” حيث تَقرّر عقّده في العاصمة الكنديّة أوتاوا بين 28 – 30 ابريل (نيسان) المُقبل تحت شعار “في مواجهة الإستعمار والصهيونيّة” و “معاً نحو جبهة أممية مُوحدة”.

وتسعى حركة المسار الثوري البديل من خلال تنظيم المؤتمر إلى تشكيل تحالف جبهوي واسع على الصعيد العالمي للبناء على ما حققته في (مدريد) 2021 و(بروكسل) 2022 وتأسيس جبهة مناهضة للامبريالية الأمريكية بالتعاون مع حركات تحرر السود والسكان الأصليين، و هذه مهمة مركزية ثابتة على برنامجها منذ انطلاقتها في أكتوبر تشرين الأول 2021.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير إستراتيجية نضالية جديدة في قارة أمريكا الشمالية لمقاومة الإمبريالية ومواجهتها بفاعلية أكبر، وإلى توسيع مشاركة فلسطينيي (المنفى) من أجل وحدة حركة التحرر الفلسطينية في الوطن والشتات”

يقول الإعلامي الفلسطيني رمزي فاروقي “الحركة تعمل على تعزيز دور الفلسطينيين والعرب وأنصارهم في القارة بالتعاون مع حركات تحرر من آسيا وافريقيا وجزر الكاريبي، وسيكون المؤتمر محطة هامّة للتعاون بين مختلف هذه القوى الثورية لمواجهة الحصار الأمريكي والتصدي للكيان الصهيوني وحلفائه”

بدوره قال عضو الهيئة التنفيذية للحركة محمد الخطيب أن “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى” و”منظّمة في حياتنا” الشبابيّة و”الرابطة الأممية لنضال الشعوب” و”تحالف حق العودة في أمريكا الشمالية” ومُنظّمات نقابيّة وطلُابيّة ونسوية سَتُشارك في “مؤتمر فلسطين” وتُنظّم ورشات عمل لدعم الحركة الأسيرة وإسناد مقاومة شعبنا من أجل العودة والتحرير” بحسب قوله

وقررت الحركة تنظيم مظاهرة شعبية كجزء من أعمال المؤتمر الأحد 30 إبريل/ نيسان، فيما سيصدر “إعلان أوتاوا” في اليوم التالي تزامناً مع “يوم العمال العالمي” في الأول من مايو/ أيار 2023.