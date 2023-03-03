مسيرات جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى والأسرى والضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس شمال قطاع غزة مسيرات جماهيرة حاشدة؛ نصرة للقدس ودعما للمقاومة بالضفة الغربية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي خلال كلمة له، إن شعبنا سيبقى صامدًا وثابتاً في وجه العنجهية الصهيونية، وسنبقى على العهد مساندين للمقاومة بالضفة الغربية.

وأضاف الهندي" ندعو أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك"، مشددا على أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو إعلان حرب ونذير شؤوم على المحتل والمستوطنين.

وأكد أنهم جاهزون لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن إجراءات الحكومة الصهيونية الفاشية بحق أسرانا لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريرهم.

وأكد أن غزة ستبقى حاضرة في جميع تفاصيل الثورة الفلسطينية، مبينا أن المقاومة بغزة يدها على الزناد، ومن يهدد بمحو بلدة حوارة هو من سيمحى عن الوجود.