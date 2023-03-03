النخالة: المقاومة بالضفة حققت توازن رعب حقيقي مع الاحتلال

أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أنّ المقاومة في الضفة الغربية نجحت بمقاتليها الشجعان في عرقلة مشروع السيطرة على الأرض، وتمكنت من تحقيق توازن رعب حقيقي مع العدو الذي يملك كل أنواع الأسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة، في مهرجان تأبين لشهداء المقاومة، نظمته سرايا القدس- كتيبة جنين.

وقال النخالة: "لقد نجحت كتائبنا الممتدة بمقاتليها الشجعان، وبإرادة لا تلين، وبشهدائها الذين ننحني أمامهم، وأمام دمائهم الطاهرة، وأمام أمهاتهم وآبائهم الأعزاء، في عرقلة مشروع السيطرة على الأرض".

وأضاف: "ها هم مقاتلونا الشجعان، وشهداؤنا الأبطال، يحققون توازن رعب حقيقي مع عدو يملك كل أنواع الأسلحة، ويواجهون مشروع السيطرة على القدس وتهويدها على مدار الوقت".

وبشأن اجتماع العقبة، أشار إلى أنّ "أمريكا دفعت بكل قوتها ونفوذها، لحبك مؤامرة جديدة في مؤتمر العقبة، ولكن مقاتلاً واحدًا فقط في حوّارة أفشل مشروعهم في خلق فتنة داخلية، وكشف حقيقة الوجه القبيح لقطعان المستوطنين، وأظهر كم يشكل مشروع الاستيطان في أرضنا خطرًا على الإنسانية، وليس على شعب فلسطين فحسب".