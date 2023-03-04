منتدى الإعلاميين يدين زيارة وفد إعلامي (إسرائيلي) للمغرب

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الزيارة المقررة لوفد من نقابة الصحافيين في الكيان (الإسرائيلي) إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المنتدى في بيان وصل (الرسالة) اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي بدعوة من نادي الصحافة والإعلام بعمالة (إنزكان أيت ملول)، بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي والتعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة، وممثلي نقابة الصحافيين (الإسرائيلية).

وذكر أن الزيارة تأتي بعد فترة وجيزة من جريمة شنيعة ارتكبها قطعان المستوطنين بدعم وحماية جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، وفيما يقبع نحو 20 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال.

وحذر المنتدى من استقبال الوفد الإعلامي (الإسرائيلي) في المغرب، معتبرًا استقبال الوفد في المغرب طعنة نجلاء في خاصرة القضية الفلسطينية، وتشجيع لقوات الاحتلال على المضي قدمًا في عدوانها الشامل على الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته.

واعتبر أن استقبال الوفد أيضًا تخلي عن الدور المطلوب بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني من أجل حريته وحماية المقدسات الإسلامية، والذي يتطلع لدعمه وإسناده من الأمة العربية لا المضي قدمًا في خطوات التطبيع مع الاحتلال البغيض.

وطالب بضرورة تصحيح المسار والبوصلة بالانحياز لنبض الشعوب العربية المناصر للقضية الفلسطينية والداعم لمقاومة شعبنا، فضلًا عن دعم وإسناد الإعلام الفلسطيني حتى يتمكن من أداء واجبه المهني والوطني في خدمة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال.

ودعا منتدى الإعلاميين، اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزيارة التي تكرس نهج التطبيع مع الاحتلال.

كما طالب فرسان الإعلام المغربي بنبذ الوفد (الإسرائيلي) وعدم التعامل معه بحال من الأحوال، فضلًا عن مواجهته بصور شهداء الإعلام الفلسطيني الذين قضوا برصاص وصواريخ الاحتلال.