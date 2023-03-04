حماس: نقل المجر سفارتها إلى القدس انتهاك للشرعية الدولية

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم: "إن الاعلان عن نية دولة المجر نقل سفارتها إلى القدس، كأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك، انتهاك صارخ للشرعية الدولية."

وأضاف:" هذه الخطوة تشكل اعتداءً مباشرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة، وتتحمل المجر المسؤولية عنها."

وأوضح نعيم أن هذه الخطوة المرفوضة ستساهم بشكل مباشر في مزيد من اشتعال المنطقة، مطالبًا الاتحاد الاوروبي بموقف صارم تجاه هذه الخطوة.

وشدد على أن هذه المزاوجة وتبادل المصالح بين الفاشية والديكتاتورية في فلسطين والمجر لن تخدم الأمن والسلم الدوليين، بل ستفتح الباب واسعًا لمزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وكشفت وسائل إعلام (إسرائيلية)، أمس، أن المجر ستنقل سفارتها إلى القدس الشهر المقبل، بعد اتفاق مع الاحتلال.

وأضاف مسؤولون أن تفاصيل هذا القرار جرت خلال محادثات مكثفة أقيمت مؤخرا بين وزير الخارجية (الإسرائيلي) (إيلي كوهين) ونظيره المجري (بيتر زيجارتو).