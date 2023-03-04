اعتداءات لجيش الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بمدينة الخليل

شنت قوات الاحتلال والمستوطنون اليوم السبت، اعتداءات جديدة في مناطق متفرقة بمدينة الخليل، استهدفت فلسطينيين واعتدت على ممتلكاتهم بالمدينة.

وأغلقت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مدخل مخيم العروب شمال الخليل، واعترضت آليات الاحتلال مدخل ومنعت عبور الفلسطينيين ومركباتهم تجاه المخيم.

وفي سياق متصل، تصدى شبان فلسطينيون للمستوطنين بعد إغلاقهم طريق "فرش الهوا" بالقرب من مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب الخليل.

واعتدى مستوطنون على المواطنين وأراضيهم في منطقة "الهردش" ببلدة ترقوميا غرب الخليل، وطالت اعتداءاتهم مواطنين من عائلتي قعقور والمرقطن.

وتصدى أهالي المنطقة في الخليل لاعتداءات المستوطنين، الذين حاولوا اقتلاع أشجار الزيتون من الأراضي الفلسطينية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مؤخراً، بتحريضٍ ودعم من حكومة الاحتلال اليمينية والتي تضم وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.