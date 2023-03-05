منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي (وشحة)

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للصحفي معاذ وشحة.

وأكد المنتدى في بيان صحفي رفضه التام لأي مساس بالصحفيين وحرية العمل الإعلامي، داعيًا لضرورة وقف مسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية.

وطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة القيام بواجبها تجاه حماية الصحفيين من تغول الأجهزة الأمنية عليهم، وعدم السماح بالتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، سيما أن الصمت على ذلك لا يعني سوى مباركة استهداف الصحفيين وتشجيع الأجهزة الأمنية على مواصلة نهج قمع الحريات الإعلامية.

ودعا منتدى الإعلاميين وسائل الإعلام لفضح انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين، ومساندة الزميل الصحفي معاذ وشحة باعتبار ذلك واجبا إنسانيا ومهنيا، والرد على مسلسل الانتهاكات بمواصلة أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة شعبهم وقضيته العادلة، والتأكيد للقاصي والداني أن محاولات إرهاب وقمع الصحفيين مصيرها الفشل المحتوم.

يذكر أن والد الصحفي معاذ وشحة أكد أن الأجهزة الأمنية اتصلت بمعاذ (22 عاما) ليلة الثلاثاء الماضي، وأبلغته بضرورة حضوره صباح الأربعاء لمقابلة لدى جهاز المخابرات في رام الله، وأكدت له أنه استدعاء لساعة أو اثنتين وسيتم الإفراج عنه، غير أنه لم يتم الإفراج عنه، وتم إبلاغ ذويه بتمديد توقيفه، دون معرفة الأسباب والخلفيات.