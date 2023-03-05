الجهاد الإسلامي تجدد انتخاب النخالة أمينًا عامًا

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، نتائج انتخاباتها الداخلية لاختيار أمينها العام وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة لمدة أربع سنوات.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان صحفي: "جرت العملية الانتخابية بشكل شوري وديمقراطي وسادتها الروح الأخوية والأجواء الهادئة والإيجابية وبمشاركة واسعة من أبناء الحركة".

وأكدت الحركة أن نسبة المشاركة بلغت 95% من أصحاب الحق في الانتخاب وفق اللوائح الداخلية للحركة، في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.

وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية عن فوز زياد النخالة بمنصب الأمين العام للحركة لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات.

كما أسفرت عن فوز التالية أسماءهم بعضوية المكتب السياسي للحركة لأربع سنوات مقبلة وهم:

1- أكرم محمد العجوري.

2- يوسف محمد الحساينة.

3- نافذ رشاد عزام.

4- محمد سعيد الهندي.

5- علي محمد أبو شاهين.

6- وليد علي القططي.

7- أحمد خليل المدلل.

8- محمد حسن حميد.

9- إحسان سليمان عطايا.

وهنأت الحركة الفائزين وعلى رأسهم الأمين العام القائد زياد النخالة، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها نحو تحرير القدس وكل فلسطين.

وتابعت، "هذا المحطة الهامة في مسيرة الحركة، هي محطة تمثل انطلاقة وميلادًا متجددًا نحو استمرار معادلة وحدة الساحات والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، والدفع باتجاه تعزيز المقاومة والحفاظ عليها كأهم الأولويات وأولى المهام والواجبات لحركتنا المباركة وقيادتها".