الإعلان عن إطلاق مشروع (مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024)

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الحكم المحلي بغزة يوم الأحد، إطلاق مشروع "مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، وسط حضور ممثلين من وزارات وهيئات حكومية وعن اتحاد بلديات القطاع.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن، "نلتقي اليوم في الهيئة العامة للشباب والثقافة مع وزارة الحكم المحلي وتجمع البلديات في قطاع غزة، للإعلان عن إطلاق المنافسة بين كافة بلديات قطاع غزة للظفر بلقب "مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024".

وأوضح أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تسعى من خلال هذا المشروع إلى نشر الثقافة الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعريف الأجيال بالتراث الوطني الفلسطيني والثقافة الوطنية ودعم المؤسسات والمراكز الثقافية، وإضافة إلى تعزيز الدور الثقافي للبلديات.

ولفت محيسن إلى أن لجنة مختصة من الهيئة والمجلس الاستشاري الثقافي ووزارة الحكم المحلي ستشرف على اختيار المدينة، بناءً على معايير محددة وواضحة، بعد تقييم ومراجعة طلبات المشاركة في المسابقة التي تقدمت بها البلديات على أن يتضمن الطلب خطة مفصلة للبرامج والفعاليات والموازنات المقترحة.

وأشار إلى أن آخر موعد للتقدم للمنافسة يوم الأحد الموافق 15/10/2023، وسيتم الإعلان عن البلدية الفائزة في المسابقة خلال احتفالية وطنية تقام يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023.

وبيّن محيسن أن أهمية الإعلان عن مدينة الثقافة الفلسطينية تكمن في تسليط الضوء على الثقافة في واقعنا الفلسطيني، وأهميتها على صعيد قضايانا الوطنية، والبعد الحضاري والنضالي والتنموي الذي تضطلع به الثقافة في وقتنا الحاضر.

وقال "إن المسابقة ستعطي فرصة للبلديات في قطاع غزة لتتنافس فيما بينها لإظهار الوجه الحضاري والتقدم اللافت في البنية التحتية الثقافية والأماكن التراثية والأثرية، وتسليط الضوء على الموروث الثقافي المادي والمعنوي".

وأضاف محيسن "ستكون المسابقة مناسبة سانحة تقدم فيه بلدية المدينة المختارة ما أنجزته على صعيد المشروعات البنيوية، وما قدمته من تطوير في مختلف المجالات وما أسهمت به من خدمات ومشروعات لصالح المواطن".

وتابع "في كل عام تنتقل الراية من مدينة إلى أخرى في احتفالية ترعاها اللجنة المشرفة، وستحرص اللجنة المشرفة على العمل بروح الفريق، وتذليل كافة العقبات وتقديم المشورة والمتابعة الجادة، وبدورنا نتمنى التوفيق للجميع من أجل مستقبل أجمل وأفضل".

وأعرب محيسن عن أمله أن تكون المنافسة في الأعوام القادمة متاحة أمام كافة بلديات ومدن فلسطين التاريخية بعد تحريرها.

عام التنمية

وأكدت مدير عام التخطيط المحلي بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، أن الوزارة تعكف على إطلاق عام التنمية المحلية 2030-2023 مع جميع الشركاء؛ "لنكون يداً بيد نحو قيادة التغيير".

وقالت سكيك "من هنا جاءت شراكتنا مع الهيئة العامة للشباب والثقافة لنرسم سويًا المشهد الثقافي والحضاري لوطن نرتقي به وبمقدراته؛ لنقف جميعا أمام مسؤولياتنا الجسيمة تجاه قضيتنا وثقافتنا وتراثنا".

وذكرت أن خطة عام التنمية المحلية تولي محورًا خاصًا لتعزيز القيم والثقافة الفلسطينية ضمن نشاطات تعزيز الهوية الثقافية والتراث الفلسطيني، "ولدينا مجموعة من المبادرات منها مبادرة فلسطين أرض كنعان، ومحورا آخرًا تحسين المشاركة والاندماج".

ولفتت سكيك أنهم أطلقوا فيها مجموعة من جوائز التميز، فيما تعتبر هذه الجائزة المدينة الثقافية واحدة من هذه الجوائز المحفزة.

وقالت "نطلق اليوم باكورة فعاليات عام التنمية بجائزة المدينة الثقافية هذه المسابقة التي نثني عليها بدءا من الفكرة وانتهاءً بالآليات لإخراجها للنور، وهنا لابد من شكر الهيئة العامة للشباب والثقافة ولجنة الجائزة، ونتمنى للهيئات المحلية المشاركة الفاعلة والتحفيز على الفوز ليبقى ديدن العمل من خلال الجائزة وما بعدها".