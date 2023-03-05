اقتحام قرية سعوة في النقب والشروع بتجريف الأراضي وحراثتها

شرعت الآليات (الإسرائيلية) بحماية شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، صباح اليوم الأحد، بعمليات تجريف واسعة النطاق في قرية سعوة- الأطرش؛ تمهيدًا لتحريش الأراضي بهدف المصادرة.

وقال النائب يوسف العطاونة: "نداء لأهلنا في النقب، قوات كبيرة من الشرطة (الإسرائيلية) تتواجد في سعوة وتشن حملة لتجريف الأراضي وحرث المحاصيل، القوات عادت لنفس الموقع الذي كنا فيه قبل عام، علينا أن ندافع عن منازلنا، الكل مدعو للتوجه لسعوة للتصدي للسياسات الظالمة".

ويشار إلى أن القوات (الإسرائيلية) استأنفت، صباح اليوم الأحد، عمليات تجريف الأراضي -التي بدأتها قبل نحو عام- في منطقة نقع السبع وتحديدًا في قرية سعوة الأطرش، حيث تهدف السلطات (الإسرائيلية) لمصادرة أراضي الفلسطينيين في النقب عبر تحريشها.

وقبل نحو عام، شنت القوات (الإسرائيلية) هجمة ضد أراضي قرية سعوة الأطرش وشرعت بعمليات تجريف وتحريش للأراضي لمصادرتها، حيث تصدى لهم الفلسطينيين في النقب ونظموا تظاهرات وأقاموا خيمة اعتصام؛ لمنع استمرار عمليات التجريف والتحريش.

وعلى إثر ذلك، اعتقلت القوات (الإسرائيلية)، خلال الاحتجاجات على تجريف الأراضي، عشرات الشبان والفتيات من النقب وقدمت بحق البعض منهم لوائح اتهام.

الجرمق