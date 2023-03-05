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10 علامات لتمييز بين الدجاج البرازيلي الجيد والمغشوش

10 علامات لتمييز بين الدجاج البرازيلي الجيد والمغشوش
10 علامات لتمييز بين الدجاج البرازيلي الجيد والمغشوش

الرسالة نت

10 علامات لتمييز بين الدجاج البرازيلي الجيد والمغشوش،، انتشر الدجاج البرازيلي في السوق المصري بشكل كبيرقبل حلول شهر رمضان 2023، للتغلب على أسعار الدجاج في مصر، لسيطرة على هيمنة بعض التجار في السوق، لذلا قامت الرسالة نت باعرض بعض العلامات لتفرقة بين الدجاج البرازيلي والمغشوش.

 

10 علامات لتمييز بين الدجاج البرازيلي الجيد والمغشوش


_ لون كيس الدجاج البرازيلي الأبيض، وليس شفافًا أو بالأبيض الغامق، ويتضمن كيس التغليف الخاص بالدجاج البرازيلي كود qr، على الكيس من الخارج بالجانبين.

_كما يحتوي علىتعليمات عن النقل وطرق حفظها، ومدة صلاحية إنتاجها، حيث تكون صالحه لاستهلاك لمدة 8 أشهر من تاريخ الإنتاج المرفق بالكيس.

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_ يجب على المستهلك التدقيق في حروف اسم دجاج بالعربي والإنجليزي المرفق على الكيس الخاص بالدجاج البرازيلي، وذلك للتأكد من أن الدجاج ليس مغشوشًا.


_ الدجاج المغشوش يكون مكتوبًا عليه كلمة دجاج بالأخضر، والبرازيلي يكون مكتوبًا عليه باللون الأزرق.

 

علامات الدجاج الفاسد 

_  وجود كسور في الدجاج فهذا يدل على فسادها، لون الجلد يكون باللون الأزرق وليس الوردي، تكون رائحة الدجاج الفاسد غريبة، ووجود لزوجة في لحم الدجاج الفاسد ويكون أملسًا.



أسعار الدجاج البرازيلي


أسعار الدجاج البرازيلي المجمد بين 95 جنيهًا و71.5 جنيه، حيث يتم تحديد سعر الدجاج البرازيلي حسب حجم ووزن الدجاجة، وهناك فئتان من الدجاج، وزن الـ 1.5، ووزن الـ 1100 جرام.

 

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