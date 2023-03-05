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حماس تعزي إندونيسيا الشقيقة في ضحايا حادث الحريق المؤسف

الرسالة نت - غزة

تقدمت حركة حماس إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعبا، بخالص التعازي والمواساة في ضحايا حريق مستودع للوقود في العاصمة جاكرتا؛ الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وسألت الحركة في تصريح صحفي، الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب الإندونيسي الشقيق من كل مكروه وسوء.

وأمس السبت، قتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، جراء حريق هائل شب في مستودع وقود، في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء

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حماس إندونيسيا

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