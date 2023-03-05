وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل،،أعلنت عائلة الفنانة المصرية شريفة فاضل، اليوم الأحد، عن وفاتها بعد صراع مع المرض.

وقال ابن شقيقها طارق ندا عبر صفحته “فيسبوك”: “توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة شريفة فاضل.. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة”.

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السيرة الفنية للفنانة

ولدت في القاهرة في الثلاثينيات باسم فوقية محمود أحمد ندا، وكان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيا في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال.

والتحقت شريفة فاضل بمعهد التمثيل لكنها لم تكمل دراستها فيه.

وظهرت للمرة الأولى على الشاشة في فيلم (الأب) عام 1947، وعملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو.

وتزوجت الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلما واحدا قبل أن ينفصلا.

قدم لها الموسيقار محمد الموجي أولى أغنياتها (أمانة ما تسهرني يا بكره) التي كانت ذات طابع عاطفي، وتميزت لاحقا في القالب الشعبي الذي فتح لها أبواب الشهرة.

وتعاونت بشكل وثيق مع الملحن والمغني منير مراد الذي قدم لها مجموعة كبيرة من أنجح أغانيها مثل (حارة السقايين) و(فلاح) و(الشيخ مسعود) و(الليل) و(آه من الصبر).

كما تعاونت الفنانة شريفة فاضل مع كبار الملحنين أمثال رياض السنباطي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمود الشريف، وقدمت في حقبة السبعينيات أغنية (أم البطل) من تأليف نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف