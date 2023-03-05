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شاهد الآن بث مباشر لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية الفجر مباشر يلا شوت لايف live

شاهد الآن بث مباشر لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية الفجر مباشر يلا شوت لايف live
شاهد الآن بث مباشر لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية الفجر مباشر يلا شوت لايف live

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شاهد الآن بث مباشر لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية الفجر مباشر يلا شوت لايف live،،بث مباشر الان مباراة الأردن وكوريا الجنوبية كأس اسيا للشباب تحت 20.

يستعد منتخب الأردن للشباب لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية للشباب في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا للشباب 2023. تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسوريا والعراق، والساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الثانية مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

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القنوات الناقلة

سيتم نقل المباراة المرتقبة عبر عدة قنوات من بينها قنوات SSC SPORTS 1 HD، حيث سيكون المعلق المتميز فهد الدريبي يعلق على المباراة. كما سيتم نقل المباراة عبر الكاس التاسعة بتعليق عبد الرحمن عبد الله، وقنوات بي ان سبورت اسيا بتعليق مضر اليوسف، وقناة أبوظبي اسيا 1، بالإضافة إلى قنوات دبي الرياضية اسيا.

 

 

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

 

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يستعد منتخب الأردن للشباب لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية للشباب في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا للشباب 2023، وهي مواجهة قوية ومثيرة يسعى فيها المنتخب الأردني لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على الفريق الكوري وحصد النقاط الثلاث الهامة.

 

مباراة الأردن اليوم بث مباشر

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