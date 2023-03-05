الاحتلال يهدم مصلى صلاح الدين الأيوبي جنوب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال اليوم الأحد مصلى صلاح الدين الأيوبي، في منطقة أم سعيد قرب قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية مدعومة بآلية ثقيلة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة حتى انتهاء عملية الهدم.

وأحالت جرافة الاحتلال المصلى إلى كومة من الركام، كما حطمت مئذنته الصغيرة وأسقطتها أرضاً.

وأقيم المصلى على أرض تعود للمواطن أحمد طقاطقة، وكان مخصصاً للمزارعين في أراضي قرية مراح معلا التي تتعرض لهجمة استيطانية.

وأخطرت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم المصلى قبل 5 أشهر، وأخطرت مجدداً بالهدم بحجة عدم الترخيص.

وسبق أن أخطر الاحتلال عشرات المباني في قرية مراح معلا، ومنعت المواطنين من استصلاح أراضيهم الزراعية تمهيداً للسيطرة عليها لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالمنطقة.

وسمي المصلى تيمناً بالقائد الإسلامي الفاتح، صلاح الدين الأيوبي الذي تزامن ذكرى وفاته ال830 مع هدم المصلى في بيت لحم.

وتوفي صلاح الدين الأيوبي في 4-3-1193 عن عمر ناهز ال56 عاماً، تمكن خلال من فتح بيت المقدس وتحرير المسجد الأقصى المبارك من الصليبيين بعد 91 عامًا من احتلاله.