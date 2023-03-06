موعد ليلة نصف من شعبان 2023،، إليك التفاصيل، تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد ليلة النصف من شعبان 2023 والتي بدأت الأيام البيض لشهر شعبان من يوم الأحد 13 شعبان الموافق 5 مارس 2023، ويوم الإثنين 14 شعبان

الموافق 6 مارس 2023، ويوم الثلاثاء 15 شعبان الموافق 7 مارس 2023.

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فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان

وورد في السنة النبوية فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان، وسائر الأشهر الهجرية، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

📷#صور.. استقبال الأسير منير الرجبي في مدينة الخليل بعد 20 عامًا من الأسر في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/IaBKvHUGJN — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 5, 2023

وتعرف الثلاثة أيام من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من كل شهر عربي بالأيام البيض، وهي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا.

موعد الليلة في شعبان

كما أن ليلة النصف من شعبان 2023 ستوافق هذا العام بداية من مغرب يوم الإثنين المقبل 14 شعبان 1444 وحتى فجر يوم الثلاثاء المقبل 1444، وفي فضلها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا

وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ رواه ابن ماجه.

كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكْتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ.



كما أن صيام شهر شعبان من الأعمال المستحبة، فصيام أكثر شعبان من السنن النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، حيث قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ

قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ رواه البخاري ومسلم.

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