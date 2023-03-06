التنمية بغزة توضّح حقيقة تسجيل جديد للمنحة القطرية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الإثنين، حقيقة الروابط التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتسجيل في المنحة القطرية -الـ100 دولار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، في تصريح لها نشرته الوزارة على "فيسبوك"، إنّ كل الروابط التي تتحدث عن تسجيل جديد للمنحة القطرية هي مواقع مشبوهة.

وأضافت أنّ أي تسجيل جديد للمنحة القطرية سيتم الإعلان عنه عبر منصات الوزارة الرسمية، مبيّنةً أنّ ما يتم العمل عليه حاليًا في مناطق قطاع غزة، هو فلترة على بعض الأسماء الموجودة على قوائم انتظار المنحة القطرية.

وأشارت الكحلوت، إلى أنّه حين اعتماد الأسماء واعتماد موضوع الصرف لقوائم الانتظار الخاصة بالمنحة القطرية سيتم الإعلان عنها عبر منصات الوزارة الرسمية.

ودعت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة، المواطنين إلى عدم مراجعة مقر الوزارة، مؤكدةً أن كل ما هو جديد سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر الوزارة.