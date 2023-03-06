مفتي ليبيا يعرب عن تخوفه من التطبيع مع الاحتلال

أعرب مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، عن تخوفه من أن تكون زيارة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية للأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال.

ووصف الشيخ الغرياني الزيارة بأنها غريبة، مؤكدًا أن "آخر ما يفكر فيه الليبيون هو التطبيع مع اليهود وإقامة علاقات معهم"، وتساءل الشيخ عما إذا كان وزير العمل مكلفا من الحكومة بالقيام بهذه الزيارة أم أن الزيارة اجتهاد منه.

يذكر أن هيئات وشخصيات ليبية ندّدت بشدّة بـ (زيارة التطبيع) التي قام بها وزير العمل الليبي، علي العابد الرضا، والوفد المرافق له إلى فلسطين المحتلة.