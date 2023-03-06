إصابات في اعتداءات للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس

أصيب 31 مواطنًا، الإثنين، جراء اعتداءات للمستوطنين بحماية من جيش الاحتلال على بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 31 جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة حوارة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن مسن اصيب بحجر بالرأس نقل إلى رفيديا، فيما اصيب 5 اختناق بالغاز نقلوا إلى طوارئ، ابن سينا من بينهم طفله ٤سنوات، و 25 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

فيما أكدت مصادر محلية، أم مستوطن أطلق النار على مركبة في المنطقة.

كما اعتدى المستوطنون على عائلة فلسطينية في أحد منازل حوارة، وقاموا برشها بغاز الفلفل، تزامنًا مع إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام.

وأطلقت مساجد حوارة نداءات استغاثة وناشدت المواطنين للخروج والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وشهدت بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس الأسبوع الماضي، هجومًا موسعًا للمستوطنين، استشهد خلاله الشاب سامح أقطش، وأصيب أكثر من 390 مواطنًا بإصابات مختلفة، وتعرضت ممتلكات المواطنين للحرق والتخريب.