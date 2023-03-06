دعوات للتظاهر في النقب رفضًا لسياسات الاقتلاع والتهجير

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى الحشد والمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية في تمام الساعة الـ 10 والنصف صباح يوم الخميس القادم أمام مجمع الدوائر الحكومية في بئر السبع رفضًا لعمليات التحريش بأراضي النقب.

وشدد اللجنة في بيان أصدرته على استنكارها للسياسات والمخططات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف أراضيها ومنازلها، معتبرةً تلك السياسات مشاريع تهدف إلى الاقتلاع والتهجير.

وأكدت اللجنة على أهمية الحشد في التظاهرة وتوسيع المشاركة فيها لتصبح قطرية، موضحةً أن قضية التحريش في النقب هي قضية الكل الفلسطيني بأراضي48.

وفي ساعات صباح أمس الأحد، شرعت الآليات (الإسرائيلية) بحماية الشرطة والوحدات الخاصة بعمليات تجريف واسعة النطاق في قرية سعوة- الأطرش تمهيدًا لتحريش الأراضي بهدف المصادرة.

وكان النائب في تحالف الجبهة والعربية للتغيير يوسف العطاونة قد دعا الأهالي للتوجه إلى قرية سعوة الأطرش في أعقاب عمليات التحريش التي تنفذها السلطات الإسرائيلية فيها.

وقال في بيان أصدره: "من قرية سعوة في النقب اليوم، وجّه النائب يوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير) دعوة لأهالي النقب يدعو الجمهور الواسع للمجيء للقرية والوقوف إلى جانب مزارعي وسكان القرية الذين تعرّضوا اليوم للمرة الثانية خلال عام لاقتحام قوات كبيرة من الشرطة بمرافقة الجرافات، وتجريف الأراضي الزراعية والمحاصيل".

وتابع، "سكان القرية الذين تعرّضوا اليوم للمرة الثانية خلال عام لاقتحام قوات كبيرة من الشرطة بمرافقة الجرافات، وتجريف الأراضي الزراعية والمحاصيل".

وشدد العطاونة على أن العديد من المخاطر تحيط بالنقب، ما يتطلب هبة شعبية واسعة للتصدي لتلك المخاطر.

الجرمق الاخباري