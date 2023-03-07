حمادة يدعو لمواصلة الحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان الاحتلال ومستوطنيه

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إلى مواصلة الحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد حمادة على ضرورة مواصلة شعبنا لرباطهم واعتكافهم في المسجد، خصوصا أهالي القدس والداخل المحتل، في الوقت الذي يزيد فيه الاحتلال من اقتحاماته وسعيه في فرض وقائع جديدة على الأرض مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال: "وجد الاحتلال من شعبنا كيف أنه رد على هذه الاقتحامات سابقا، وعندما قالت المقاومة ومعها شعبنا أن في القدس صواعق تفجير، ولا يمكن السكوت عما يحدث فيه أثبتوا ذلك واقعا على الأرض قبل أي شيء".

وشدد على أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة كطريق للرد على الاحتلال لردعه وقطع يده عن الاستمرار في هذا العدوان، محملًا الاحتلال المسؤولية عن تصعيده في المسجد.

كما دعا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لأن تكون الأيام القادمة أيام لهيب تحت أقدام الصهاينة كرد على هذا التغول الذي يمتد إلى الضفة من المجازر والاستيطان.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد المساخر".

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/المساخر" اليهودي.