السفير العمادي يعقد سلسلة لقاءات في القدس ورام الله ويصل قطاع غزة

وصل سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة، بعد عقد سلسلة من اللقاءات في رام الله والقدس مع مسؤولين محليين ودوليين ومسؤولين من الجانب (الإسرائيلي).

وعقد سعادة السفير محمد العمادي لقاءً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة الأصعدة، ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للقاء السفير العمادي مع رئيس السلطة محمود عباس في الدوحة قبل أيام.

كما سيعقد سعادة السفير العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة حماس بغزة وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين والمحليين والدوليين.

وفي إطار جهود دولة قطر المتواصلة دومًا لدعم الشعب الفلسطيني وتهدئة الأوضاع، عقد سعادة السفير العمادي لقاءً مع رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس السيد جورج نويل.

وجرى خلاله استعراض الأوضاع سياسيًا وميدانيًا وسبل وقف الإجراءات (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين، كما التقى سعادته بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد سفين بورغسدرف.

واستعرض معه تطورات الأوضاع الميدانية والتحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة، وبحثا آليات التعاون المشترك في كافة الملفات، وخاصةً ما يتعلق بآخر مستجدات تنفيذ مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز.

وفي سياق متصل، طالب سعادة السفير العمادي خلال لقاءه بمسؤولين من الجانب (الإسرائيلي) بالعمل على عدم تصعيد الأوضاع خاصة في شهر رمضان المبارك، ووقف استفزاز مشاعر المسلمين جميعًا، وعدم تغيير الواقع في المسجد الأقصى، ووقف الإجراءات المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين، وكذلك وقف الاقتحامات للمدن والأحياء الفلسطينية مثلما حدث في منطقة حوارة بمحافظة نابلس من أجل تجاوز التطورات المتصاعدة ميدانيًا.